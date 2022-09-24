«التنين والثعبان» أغرب وأغلى الفواكه الاستوائية في مصر.. استثمار والطعم حكاية

شهدت الأسواق المحلية في الفترة القليلة الماضية، رواجًا لبعض الفواكه الاستوائية من بعض دول شرق آسيا، سواء للزراعة أو استيراد ثمارها لبيعها للمواطنين، «الوطن» تستعرض أبرز الفواكه الاستوائية في مصر منها فاكهة «التنين والثعبان والنجمة والجاك فروت».

أبرز الفواكه الاستوائية الغربية في مصر

وقال محمد عطية، أحد المختصين بمحافظة الشرقية بزراعة شتلات الفواكه الاستوائية، في حديثه لـ«الوطن» إن الفواكه الاستوائية لم يعرفها كثير من الناس، وبدأ دخولها مصر ثمار من قبل بعض المستوردين للفاكهة، فيما استجلب بذورها المهندسون الزراعيون وغيرهم من المتخصصين في المجال لزراعتها.

وأضاف «عطية»، أن الفواكه الاستوائية متعددة الأنواع «عين التنين» و«الثعبان»، ومذاقها مختلف عن الفاكهة المحلية وفوائدها الغذائية مرتفعة، وأن سعر الكيلو منها يتخطى 500 جنيه، داعيًا إلى ضرورة الإكثار منها لتخفيض أسعارها والاستفادة من قيمتها الغذائية.

فاكهة الثعبان أشهر الفواكه الغريبة

ويضيف المهندس الزراعي أن «فاكهة الثعبان» يعود أصلها إلى شرق آسيا، وهي من فصيلة النخيل، وسميت بهذا الاسم، نظرًا لأن قشرة الثمرة الخارجية بنية اللون أو حمراء تشبه ملمس الأفعى، ويصل سعر الكيلو منها إلى 800 جنيه في المحلات التجارية الكبرى، فإن أشجارها تعيش في الأحراش أى «تفضل الظل»، ويصل سعر الشتلة الواحدة منها من 300 جنيه وحتى 5000 جنيه، وتبدأ بشائر الطرح بعد 4 سنوات.

فاكهة عين التنين أو اللونجان أشهر الفواكه الغريبة

أما «فاكهة اللونجان» أو عين التنين فيقول «عطية» إنها سميت بهذا الاسم، لأن الثمرة لينة بيضاء وتحوي في تجويفها لون أسود يشبه العين، والعنب في مذاقها، وهي فاكهة صينية دخلت زراعتها إلى مصر منذ 50 عاما، وتعيش الشجرة 200 سنة، ويصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه، ولها فوائد غذائية مرتفعة، ويصل متوسط إنتاجها بعد السنة السابعة ما بين 200 إلى 300 كيلو.

فاكهة الجاك فروت

أما «الجاك فروت»، يضيف «عطية» أنها فاكهة استوائية يصل سعر الكيلو منها 1500جنيه، ومذاقها يجمع بين عدد من الفواكه والزهور مثل «الفانيليا، الموز، الأناناس والمانجا»، ويتخطى وزن الثمرة 10 كيلو جرامات، وهي عبارة عن فصوص من الداخل وتميل للون السكري «لون الموز»، وهي بديل للحوم، وتتميز باحتوائها على وفرة من الألياف، وتطرح الشجرة أول بشائرها بعد 9 سنوات من زراعة الشتلة.