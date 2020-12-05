مورينجا وينسون نجمة وعسل جبلي.. خلطات العطارين لمواجهة كورونا

منذ إعلان منظمة الصحة العالمية، تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دأب العلماء في مختلف دول العالم باختلاف تخصصاتهم الطبية، في العمل على اكتشاف دواء لهذا الفيروس، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول الكبرى لإنتاج لقاح كورونا، ادعى الكثير من المعالجين بالأعشاب الطبيعية بمصر وخارجها، قدرتهم على هزيمة "كوفيد 19"، مستندين على تجارب شخصية نفذوها على أشخاص، وتم شفائهم بعد الالتزام بتناول الأعشاب.

وبعيدًا عن "روشتة" الأطباء، لجأ المواطنون إلى محلات بيع الأعشاب، لتوفير الوقاية والحماية من فيروس كورونا، في المقابل نصح الأطباء مصابو كورونا بتناول السوائل الساخنة باستمرار، لافتين إلى الينسون النجمة والمورينجا، كأحد أهم السوائل لمواجهة كورونا.

محمد موسى حفنى، خبير الأعشاب وصاحب محلات عطارة، يقول لـ "الوطن"، "من الخطأ أن يدعي المعالجون بالأعشاب وجود علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، وعليهم أن يوضحوا أهمية تناول السوائل والأعشاب في أوقات انتشار الفيروسات، دون التأكيد على وجود علاج أكيد، لأن هذا الأمر يحتاج معامل ومختبرات وأبحاث، لا تتوفر لدى العشابين، وكل ما يقومون به هو الاحتكام إلى كتب طب الأعشاب سواء القديمة أو الحديثة، ومنهم من يتابع عن كثب الأبحاث الطبية باستمرار، لمعرفة فوائد الأعشاب وما توصل إليه العلم من فوائد لها".

وأضاف: "فيما يتعلق بـ كورونا، نوصي حاليا بأعشاب كثيرة، أهمها "ينسون نجمة، مورينجا، بروبليس، عسل نحل جبلي، جينسنج، تليو"، وغالبا ما نلجأ للأعشاب التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية والمهدئة للسعال مثل التليو والمورينجا وحبة البركة، وكذا نعتمد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، ونجده في عسل النحل الجيد والجينسيج الذي يعتبر أقوى داعم لجهاز المناعة، ونحتاج أيضا إلى مضاد حيوي طبيعي، وهو ما يتوفر بكثرة في البروبليس "صمغ النحل"، وجميعها أعشاب آمنة لجميع الأعمار ما فوق الخمس سنوات.

وانتقد "حفني" صيدلي المنوفية، حاتم جمعة، الذي زعم اختراع علاج لكورونا، مؤكدا أن الإعلان عن اختراع دواء يستوجب اتخاذ إجراءات كثيرة قبله، والاستناد إلى اختبارات سريرية تحت إشراف أكثر من متخصص في هذا المجال، لافتا إلى أن اجتهادات الصيادلة والعشابين وإن كانت مفيدة في كثير من الأحيان، إلا أنها تفتقد الإجراءات الشرعية للإعلان عن الدواء.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية، أقرت قواعد لاختبار علاجات عشبية أفريقية لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن أي عقاقير تقليدية تُثبت سلامتها وفاعليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها.

وأضافت أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفاعليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة، وأشارت تقارير إلى رئيس مدغشقر الذي روج لمنتج لم يخضع لاختبارات، يقول إنه يُعالج كوفيد 19، وذلك على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام علاجات لم يتم اختبارها.