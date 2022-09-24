مستشفى «وادي النيل» يعلن عن أول جهاز منظم لضربات القلب عبر البلوتوث بمصر

تعقد مستشفى وادي النيل، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا طبيًا للإعلان الرسمي عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبي القابلة للزرع في الجسم التي تعمل عن طريق «البلوتوث».

ورشة عمل للنقل الحي لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة

ومن المقرر إقامة ورشة عمل للنقل الحي لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة في مصر وإفريقيا، وذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى «وادي النيل»، وذلك بحضور الخبير البريطاني والمدير الإقليمي لشركة «ABBOTT» ونخبة من أكبر أساتذة القلب بمصر.

يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة

وتأتي أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى «وادي النيل» بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة في مصر وإفريقيا، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر «البلوتوث»، الذي يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض، ويتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد في التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

يحضر المؤتمر، الدكتور إسلام شوقي رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب والدكتور مجدي عبدالحميد رئيس قسم القلب بالقصر العيني ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب وغيرهم.