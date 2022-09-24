«اعرف مدينتك».. مبادرة «مهندسين الإسكندرية» لتشجيع السياحة الداخلية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضي، مبادرة توعوية وتثقيفية للمهندسين بعنوان «اعرف مدينتك»، شملت رحلات مختلفة لأهم الأماكن الأثرية بمحافظة الإسكندرية، والتي شهدت زيارة 3 أماكن أثرية مهمة في عروس البحر الأبيض المتوسط، ما يتبعها من تشجيع للسياحة الداخلية.

إقبالا كبيرا

وقال المهندس وليد ماضي، رئيس لجنة الرحلات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المبادرة حققت نجاحا كبيرا واقبالا من المهندسين وأسرهم، ووصل عدد المشتركين في المبادرة إلى 390 مشتركا وشملت 3 رحلات لمكتبة الإسكندرية بإجمالي 150 مشترك، ورحلتين للمتحف القومي و المسرح الروماني بإجمالي 120 مشترك.

وأضاف «ماضي» في بيان، أن المبادرة شملت رحلتين لمتحف المجوهرات ومقابر كوم الشقافة وعمود السواري بإجمالي 120 مشترك، مؤكدا أنه سيتم تكرار المبادرة في إجازه منتصف العام لوجود إقبال كبير عليها.

زيادة الوعي لدى المهندسين

وأكد أن لجنة الرحلات ليس هدفها تنظيم رحلات ترفيهية فقط، بينما لها هدف تثقيفي وتوعوي لزيادة الوعي لدى المهندسين وأسرهم، وهو واجب مجتمعي تقوم به نقابة المهندسين بالإسكندرية، وسط دعم كبير من نقابة المهندسين بالإسكندرية، بقيادة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة لتنفيذ كافة الرحلات الترفيهية والثقافية وتوفير كافة الدعم لها.