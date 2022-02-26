الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية، فجر اليوم السبت، الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية بين كل من الدكتور هشام سعودي، والمهندسة سمر شلبي بعد عدم المرشحين نسبة الفوز 50% + 1.

النتيجة النهائية لعضوية نقابة المهندسين بالإسكندرية

وفاز مصطفى الحضري، كريم عزت، أحمد محمود، محمد سعيد، صلاح حامد، محمد القبيصي، دكتور محمد صلاح ، بمقاعد العضوية في انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت بنادي نقابة المهندسين في سابا باشا.

وبلغ إجمالي عدد الحضور 3830 شخصا، وجاءت الأصوات الصحيحة 3758 صوتا والأصوات الباطلة 75 صوتا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية، غلق صناديق الانتخابات وتم الفرز في 32 لجنة انتخابية تحت إشراف القضاه لاختيار رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة.

الانتخابات جرت دون أي مشكلات

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الانتخابات جرت دون أي مشاكل منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

وكانت انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية، شهدت إقبالا منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان في الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفا و544 مهندسا، ويبلغ إجمالي المرشحين 115 مرشح، وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين ف الإسكندرية 10 مرشحين.