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«الفتوى والتشريع» تبرئ «الغرف السياحية» من دفع ضريبة بقيمة 92 مليون جنيه 

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محمد عيسى
03:43 م | السبت 24 سبتمبر 2022
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الاتحاد المصري للغرف السياحية من سداد ضريبة مستقطعة من المنبع بقيمة 92 مليوناً و169 ألف جنيه، ومستحقة على المبالغ المدفوعة لبرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض خلال العامين 2010 و2011.

وأكدت الجمعية أن مُدد العمل ببرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض استغرقت عامي المطالبة، موضحة أن صندوق السياحة كان يحرّر شيكات بنكية باسم الاتحاد بقيمة المبالغ المنصرفة فى إطار البرنامج خلال هذه المدة، موضحة «أياً ما كان وجه الرأى فى خضوع المبالغ المنصرفة فى إطار تنفيذ البرنامج للضريبة، فإن المُكلف بعبء هذه الضريبة هي الجهة التى تحملت فعليًّا بأداء هذه المبالغ».

وأضافت «دور الاتحاد يقتصر على تنظيم أوضاع صرف المبالغ المشار إليها لمستحقيها، بوصفه وكيلًا عن الصندوق الملتزم بأداء هذه الضريبة، وتصبح معه مطالبة الاتحاد بأداء الضريبة مفتقدة سندها القانونى الصحيح».

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بقلم محمد عيسى

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