مدبولي يوجه بتكثيف الجهود لإنهاء المتحف الكبير: «اشتغلوا كأن الافتتاح بكرة»

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الجهود والأعمال التي يتمّ تنفيذها في المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، قائلاً: «عاوز تكثيف الشغل كإن الافتتاح بكرة».

رئيس الوزراء: المصريون والعالم يترقبون افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات على هامش جولته في المتحف منذ قليل، أنَّ الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق، الذي يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه ليصبح مزاراً جاذباً على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح «مدبولي»، أنَّ المتحف المصري الكبير سيتيح فرصة كبيرة للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة في إطار عرض متحفي شيق يتبع أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة.

مدبولي يوجه بتطوير الطرق في المسار المؤدي إلى المتحف الكبير

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المقامة على الطريق الدائري، التي تقع في مسار الطريق المؤدي إلى المتحف ويقع نظر الزائرين عليها.

ووجه «مدبولي»، بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمتحف، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه، مع الانتهاء من إعداد تصور نهائي لربط المتحف المصري الكبير بمنطقة هضبة الأهرامات، من خلال إقامة كباري للسيارات الكهربائية والمشاة، تمهيدا لبدء التنفيذ.