المتحف المصري الكبير يفوز بجائزة المبنى الأخضر بـ«البيئة والتنمية 2022»

أعلن المجلس العربي للمياه برئاسة محمود أبوزيد، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة منتدى البيئة والتنمية 2022، الذي نُظم على هامش أعمال المنتدى المنعقد في القاهرة تحت عنوان «الطريق إلى شرم الشيخ - مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27».

وأكد الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه، ورئيس لجنة تقييم الجوائز، فوز مشروع المتحف المصري الكبير كأفضل مشروع في مجال «البناء الأخضر».

مشروع في مجال «البناء الأخضر»

وقال عبدالرحمن إنّ الجائزة أُطلقت تحت عنوان «أفضل الممارسات في مجال الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف والتخفيف من حدة أثارها السلبية على الموارد المائية والنظم البيئية»، تقدّم لها نحو 31 متسابقًا من مختلف الدول العربية في المجالات الخمسة للجائزة، والتي تضمنت «المبنى الأخضر، والحد من النفايات، والتكيف والتخفيف للتغير المناخي، وأفضل الممارسات للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها، ونحو صافي الصفر».

تسلم الجائزة اللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المشروع، وأكد أنّ نسبة تنفيذ المتحف بلغت 100%، منوها بالانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي والواجهات الخارجية لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 98%.

وأشار إلى أنّه جارٍ دمج كل أبعاد البناء الأخضر والتنمية المستدامة بمشروع المتحف بما فيها الحصول على شهادات البناء الأخضر، بما يتماشى وقيمته الحضارية وكونه أحد أهم وأكبر متاحف العالم، مؤكدًا رفع كفاءة ترشيد المياه والطاقة داخل المتحف عن طريق إعادة استخدام المياه، وتقليل استهلاكها، خاصة تلك المستخدمة في الزراعات، ونظام القياس، والكشف عن التسريب، وخفض الحرارة المختلفة واستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

الفائزون في المسابقة

وأوضح أنّ اعتماد المتحف كمبنى أخضر يشمل سبل إدارته، وجودة البيئة الداخلية، عن طريق تحسين أداء التهوية، واستخدام التهوية الطبيعية، وحسابات تدفق الهواء التي يجب أن تتوافق مع الحد الأدنى من معدلات التهوية المطلوبة.

وفي فرع مسابقة «الحد من النفايات» فاز بالجائزة الدكتور جمعة عبدالجواد أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيقية – كلية العلوم – جامعة الأزهر في أسيوط، بينما فاز الدكتور سعيد الحسن الخزرجي مؤسس شركة مانهات في الإمارات، بجائزة «نحو صافي الصفر».

وفاز مشروع «محطة بحر البقر لمعالجة المياه» بجائزة التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، و تسلم الجائزة محمد هيكل خبير المياه – أوراسكوم الشركة التي أنشأت وتقوم يإدارة المحطة، كما فاز الدكتور محمد الحجري أستاذ مساعد ورئيس قسم الري والصرف وإدارة الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجائزة «أفضل الممارسات للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها».