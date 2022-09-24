المولد النبوي الشريف 2022.. تعرف على موعد الإجازة ومظاهر احتفال المصريين

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2022، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فى 12 من ربيع الأول من كل عام، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي سنن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وموعد الإجازة ومظاهر احتفال المصريين بالمولد.

سنن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحها الرسمية على الإنترنت، إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اعتادوا على الاحتفال بمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، والذي جاهد لنشر مبادئ الإسلام وإرساء قواعده.

وأوضحت الإفتاء أن هذه الاحتفالات بالمولد النبوى لا مانع منها شرعاً؛ لأنها تذكِّر المسلمين في كل أنحاء العالم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين، وإذا كان المسلمون يحتفلون بذكرى المولد الشريف على طريقتهم الخاصة احتفالًا يختلط فيه الخير بالشر والنافع بالضار.

وأضافت أنه لا بد وأن يراعي المسلمون في مظاهر الاحتفالات الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال ندوات علمية وتوعية يعرف فيها المسلمون تاريخ إسلامهم وأسلوب نبيهم الحافل بالعظات والعبر والجهاد والكفاح والصبر على تحمل الشدائد، ويلتمسون التعاليم السامية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته.

موعد إجازة المولد النبوي 2022

ويوافق موعد إجازة المولد النبوي 2022 فلكيًا السبت 8 أكتوبر 2022، والذى يوافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء لتصبح آخر إجازة رسمية في هذا العام.

وأكدت الإفتاء أن قراءة القرآن الكريم، وقراءة دروس السيرة النبوية، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد الجائزة والمستحبة شرعاً.

ويعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويندب إحياء هذه الذكرى بكل مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه.