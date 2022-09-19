أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2022 والأوراق الرسمية لأداء المناسك

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المسلمون في شتى بقاع العالم، وبدأت كثيرون البحث عن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2022، لمعرفة أسعار الحجز وتحديد موعد السفر لأداء المناسك.

40 ألف مصري أدوا العمرة خلال 45 يوما بالمخالفة للقانون

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2022، كما يلي:

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2022

فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة في الغرفة التجارية بالقاهرة، قال إنّ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2022 تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، الذي تتراوح مدته بين 10 إلى 15 يوما.

وأوضح رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية، أنّه من المقرر أن تبدأ عمرة المولد النبوي الشريف 2022 في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لافتا إلى احتمالية تغير الأسعار المعلنة، بناءً على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.

المستندات الرسمية لأداء العمرة في 2022

وفي وقت سابق، كشف عدد من شركات السياحة عن الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لأداء العمرة في العام الحالي، ومنها أن يقدم الراغب في العمرة 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، مقاس 4 في 6، تقديم شهادة صحية حديثة، جواز سفر المعتمر على أن يكون صالحا لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

وتتضمن أوراق التقديم للعمرة، شهادة تثبت خلو المعتمر من الأمراض المزمنة والمعدية، معتمدة من أحد مستشفيات وزارة الصحة، وتقديم شهادة تطعيم لقاح كورونا كيو آر كود من أحد المعامل المعتمدة، فضلا عن تصريح سفر لمن هو في سن التجنيد للذكور.