حبس «حلاق» وشقيقه أصابا قهوجي في مشاجرة بسبب ثمن الحلاقة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بقسم الخصوص بالقليوبية، بحبس حلاق وشقيقه إثر إصابتهما حلاق في مشاجرة نشبت بين الطرفين، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح قطعية بالوجه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله.

كانت مدينة الخصوص في القليوبية، شهدت إصابة قهوجي على يد حلاق وشقيقه بجروح بالوجه، إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة.

جرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بإصابة قهوجي في مشاجرة الخصوص

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود إخطار من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بالوجه وجرى حجزه للعلاج.

تحريات مشاجرة الحلاقة بالخصوص

بالمعاينة والفحص، تبين من تحريات المباحث إصابة «و. ح. خ» 44 سنة قهوجي مقيم السلام بالقاهرة، بجروح قطعية بالوجه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين «ر. س. خ» 34 سنة حلاق وشقيقه «م. خ» 33 سنة، سباك، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، وتدخل الثاني لمناصرة شقيقه، وأحدثا إصابة المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «كتر».

وأوضح عماد قزامل المحامي بالقليوبية، أن القانون نص في مادته 240 في قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرح أو ضرب تسبب في عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كان الضرب أو الجرح مقترن بسبق إصرار أو ترصد أو تربص، فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات، فيما تنص المادة رقم 241 على أن كل من أحدث بغيره جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 300 جنيه مصري.