وفاة المؤرخ الموسيقي زين نصار.. والصلاة عقب الظهر من مسجد الفسطاط

توفي منذ قليل الدكتور زين نصار، المؤرخ الموسيقي الكبير وأستاذ النقد الموسيقي بالمعهد للنقد الفني بأكاديمية الفنون بعد صراع مع المرض.

تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر

قررت الأسرة تشيع جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد الفسطاط في مدينة الفسطاط أمام المتحف القومي للحضارة، حسبما أعلن نجله الدكتور أحمد زين لـ«الوطن».

زين نصار له عشرات المؤلفات الموسيقية والغنائية التي أرخ فيها تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

زين نصار من مواليد 1 أبريل 1942

زين نصار من مواليد 1 أبريل 1942 بالقاهرة، حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز، عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة، كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني بتقدير جيد جدًا.

حصل زين على ماجيتسير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980، ودكتوراة في الفنون تخصص «النقد الموسيقي» عام 1986، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالجيزة.