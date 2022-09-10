الشاعر عبد الستار سليم يستعرض فن الواو على المسرح الصغير

تعقد دار الأوبرا المصرية أمسية للشاعر عبد الستار سليم، يستعرض خلالها فن الواو بمشاركة الشعراء أشرف الخطيب ومرڤت شوقي، ويتخللها فقرات غنائية لكل من أحمد سعد الدين ومدحت فؤاد، وتديرها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 13 سبتمبر على المسرح الصغير.

13 سبتمبر.. أمسية للشاعر عبد الستار سليم

تتناول الأمسية بـ الأوبرا فن الواو الذي ازدهر في عصر المماليك والعثمانيين، ويعد أحد ألوان الإبداعات الشعرية الشفهية التي تنتشر في صعيد مصر ويتميز بنظم ما يسمى بالمربعات، مستخدما اللغة الشعبية القائمة على القافية المسموعة ويصاحبه عادة عزف موسيقي على آلة الربابة.

عبد الستار سليم من أشهر شعراء فن الواو

الجدير بالذكر أن عبد الستار سليم من أشهر شعراء هذا اللون الفني، ويلقب بعاشق الواو، أصدر ما يقرب من 15 ديوانا ونال جائزة الدولة التشجيعية عن ديوان مزامير العصر الخلفي.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تشمل اليوم مؤتمرا صحفيا من أجل الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للمونو دراما وهي الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح.