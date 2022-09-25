معبد إدفو بأسوان.. «عين حورس» في أرض الجنوب الذي استغرق بناءه 180 عاما

تشتهر محافظة أسوان بكونها واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع الأثري والسياحي، فالمحافظة الجنوبية بها مخزون من الآثار المصرية القديمة، جعلها في المرتبة الثانية في مصر بعد محافظة الأقصر.

وفي أسوان العديد من المعابد الأثرية المشهورة، وفي مقدمتها معابد «أبو سمبل، كوم أمبو، إدفو، فيلة»، وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها للقراء، بعض المعلومات عن هذه المعابد الأثرية المشهورة، والتي يتم وضعها ضمن البرنامج السياحي لزوار المحافظة الجنوبية، سواء أجانب أو عرب أو مصريين، وخلال السطور القادمة سنتعرف على معبد «إدفو»، أحد أهم المعابد الأثرية في أسوان.

«إدفو» ثاني أكبر معابد مصر القديمة حجما

يقول الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن محافظة أسوان مميزة دائماً بآثارها الخالدة والمعروفة على مستوى العالم، ومن ضمن هذه الآثار العظيمة معبد إدفو، شمال محافظة أسوان ويقع في الضفة الغربية من نيل المدينة، ويلقب بمعبد «حورس»، وهو معبد كبير في الحجم حتى أنه يعتبر ثاني معابد مصر القديمة في الحجم، وقبله يوجد معبد الكرنك فقط، وهو آخر محاولات البطالمة لبناء المعابد على هيئة من قبلهم من الفخامة والهيئة، واستغرق البناء حوالي 180 عاما والإله الرئيسي في المعبد هو الإله حورس.

البرنامج السياحي لمحافظة أسوان

يذكر أن معبد إدفو يدخل ضمن البرنامج السياحي لمحافظة أسوان، من خلال الوصول إليه من رحلات الفنادق السياحية العائمة «بواخر نيلية»، والتي تتحرك من مراسي مدينة أسوان وتستمر في رحلة لمعبدي كوم أمبو وإدفو، وتنطلق لمحافظة الاقصر، وكذلك الوصول برياً من خلال استقلال السيارات والأتوبيسات السياحية لقضاء البرنامج السياحي داخل معبد إدفو.