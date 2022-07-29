«الأعلى للآثار»: تعديل مواعيد فتح معبد إدفو للزيارة بداية من أول أغسطس

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار وافق على تعديل مواعيد فتح معبد إدفو للزيارة لتكون من الساعة 6 صباحا بدلا من الساعة 7 صباحا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق أول أغسطس 2022.

اجتماع المجلس الأعلى للآثار مايو الماضي

وأضافت الغرفة خلال الكتاب الدوري رقم 214 لسنة 2022، والذي تم تعميمه على جميع شركات السياحة أنه تمت الموافقة على تعديل مواعيد فتح معبد إدفو خلال اجتماع المجلس الأعلى للآثار، والذي انعقد يوم 24 مايو الماضي.

اجتماع لشركات السياحة خلال أيام لرفض تعديل قانون السياحة

وفي سياق آخر بدأت العديد من شركات السياحة في التجهيز لعقد اجتماع سواء عن طريق تطبيق الزووم أو الالتقاء بمقر غرفة شركات السياحة، وذلك لرفض أي تعديل لقانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 دون أخذ رأي شركات السياحة صاحبة الحق الوحيد في ذلك.

وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة تطالب بمشاركتها في أي قانون يحدد عملها كونها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، موضحا أن مشروع القانون الذي يتم تجهيزه حاليا داخل أروقة وزارة السياحة يهدد قطاع شركات السياحة والذي يعمل به أكثر من 30 ألف مواطن.

وأضاف لـ«الوطن» أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع بمقر غرفة شركات السياحة أو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لرفض إصدار أي قانون جديد يمس عمل شركات السياحة ومستقبلها دون مشاركة الجمعية العمومية للغرفة، لافتا إلى أن العدد الذي وافق على حضور الاجتماع الذي يتم التجهيز لعقده حاليا يبلغ أكثر من 300 شركة سياحة من مختلف محافظات الجمهورية.