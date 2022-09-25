مكتبة المركز الاستكشافي بالسويس.. منارة علمية تحتوي على مقتنيات نادرة

المكتبة العلمية المتخصصة بالمركز الاستكشافي للعلوم، بمحافظة السويس، تم إضافة بعض المواد العلمية لها حتى تصبح مكتبة عامة، ويتم استقبال الأطفال بها، حتى يتعلموا ماضيهم المضيء، من أحداث لم يعاصروها.

تقول شيماء أحمد عبد الله، المسؤولة عن النشاط، إن المكتبة تضم العديد من المواد العلمية المختلفة، وتم إضافة بعض الأنشطة لجذب الأطفال للزيارة والاطلاع، وكذلك الكبار والشباب، كما أنها تضع حقبة من التاريخ الذي لم يعاصروه بين أيديهم.

صحف يرجع تاريخ إصدارها إلى 80 سنة

وتتابع مسؤولة النشاط بالمكتبة بالمركز الاستكشافى بالسويس:«أحضرنا عددا من الإصدارات القديمة جداً لأعداد من مجلة المصور ومختلف الصحف مثل الأخبار والجمهورية وغيرها، والتي تضم الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس وعددا من الأحداث التاريخية المهمة التي تناولتها الصحافة المصرية في حينها».

ركن الطفل لألعاب الذكاء

وتضيف «شيماء» أنه تم استحداث ركن الطفل بالمكتبة، الذى يضم عددا من الألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء، والمجلات العملية للمراحل المختلفة ومجموعة من المراجع العلمية، مثل محافظة السويس ومجموعة من المراجع التي تخص العلوم، موضحة أن المكتبة مصممة لخدمة الأقسام داخل المركز، مثل الإلكترونيات والفلك وغيرها، فضلا عن وجود بعض الكتب التي لا توجد في أي مكان آخر سوى فى مكتبة الأسكندرية، كالكتب المجسمة وغيرها، كما تضم المكتبة العديد من كتب الوعي الأثري.