محافظة السويس: نفذنا 214 إزالة تعديات على أملاك الدولة

أزالت محافظة السويس 214 تعد على أراضي الدولة، ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات والاشغالات، خلال الأسبوع الجارى، مستهدفة مختلف أحياء المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات في حي عتاقة

وأعلنت المحافظة في بيان عنها اليوم، أنّ حى عتاقة نفذ 35 قرار إزالة للتعديات والاشغالات على مساحة 2880 مترًا مربعًا، وشملت القرارات أكشاك مخالفة مبنية على أراضي أملاك دولة بمساحة 2880 مترًا مربعًا في مدن التوفيق ج والإيواء والدريسة والكوثر بحي عتاقة .

وشارك في الحملة القيادات الأمنية من مديرية الأمن وقسم الشرطة والمرافق، وتابعها اللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة، وجهاز حماية أملاك الدولة، ومديري الإدارات الهندسية، والمرافق والمتابعة الميدانية والاشغالات بالحي.

179 قرار إزالة في أسبوع

وذكرت المحافظة السويس، فى بيانات سابقة، تنفيذها 179 قرار إزالة في مختلف أحياء السويس، منها 42 قرار إزالة تعديات على مساحة 4500 متر مربع، وتضمنت تعديات بالبناء وأسوار بالطوب الأبيض والدبش بمنطقة اللآجون بحي الجناين.

وشهد حى السويس تنفيذ 61 قرارًا لإزالة تعديات واشغالات على مساحة 11188 مترًا مربعًا بنطاق حي السويس، وشارك في الحملة اللواء عبد الرحمن هريدي مدير الأمن، وقيادات مديرية الأمن، وقسم شرطة السويس، بينما كان نصيب حي فيصل من تنفيذ قرارات الإزالة هو 76 قرارا على مساحة 7490 مترًا مربعًا بقريتى محمد كريم ويوسف السباعي.