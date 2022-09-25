أرقام طوارئ شركات الغاز الطبيعي.. مخصصة لشكاوى الأعطال والتسريب

يعتبر الغاز الطبيعي من أهم المرافق الأساسية التي يحرص المواطنون على توصيلها لمنازلهم في جميع محافظات الجمهورية، ولذلك يبحث الكثيرون عن كيفية إيصال الغاز وطرق الإبلاغ عن الشكاوى أو طلب المساعدة في حالة حدوث أعطال أو تسريب في المواسير.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أرقام شركات الغاز في حالة رغبة أي مواطن، الإبلاغ عن الشكاوى أو تسريبات مواسير الغاز داخل الوحدات السكنية أو المنشأت الصناعية أو حتى داخل المطاعم، وغيرها من الأماكن الأخرى.

أرقام طوارئ شركات الغاز

- رقم طوارئ شركة «تاون جاس» للغاز الطبيعي 129.

- رقم طوارئ شركة «جاسكو» 149، في حالة الإبلاغ عن وجود أي تسريب أو حدوث نوع من الكسر في خط الغاز بالمنطقة السكانية.

- رقم طوارئ شركة «بترو تريد» للخدمات البترولية 1122، وهي الشركة المسؤولة عن تسديد ودفع فواتير الغاز الطبيعي.

- الرقم الأرضي لشركة غاز مصر 26902710.

الاتصال عبر الخط الساخن لشركة غاز مصر 19220.

- يمكن أيضا تقديم الشكاوى إلكترونيً عبر البريد الإلكتروني egyptgas@egyptgas.com.eg.

خطوات تسجيل قراءة الغاز

وفي سياق منفصل، يستطيع أي مواطن تسجيل قراءة عداد الغاز خلا الفترة من 1 ليوم 20 في الشهر، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها فيما يلي:

- الدخول على موقع الشركة «بتروريد» على الرابط من أي جهاز كمبيوتر.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بقراءة عداد الغاز.

- كتابة البيانات بشكل دقيق، ورقم معدل الاستهلاك للشهر.

- الضغط على أيقونة «اعرض».