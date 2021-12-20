شركة غاز مصر: توصيل الغاز الطبيعي لـ500 ألف وحدة سنويا

كشف وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، التي تتعاون مع وزارة البترول في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عن ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي إلى نحو 12.6 مليون عميل حتى الآن، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ نحو 40% من مخططات الدولة ووزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل ومحطات تموين السيارات أو المصانع.

وأضاف «جويد» خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للطاقة اليوم، أن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمدة 6 سنوات بدون فوائد كان له دور كبير في زيادة الأعداد، لافتاً إلى أن غاز مصر توصل الغاز الطبيعي إلى 500 ألف وحدة سنويًا من بينها 343 قرية ضمن مبادرة الدولة حياة كريمة.

العمل في الصعيد والدلتا والقناة

ومن جانبه قال محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، إن الشركة الحديثة تعمل بشكل أساسي في محافظات الصعيد والدلتا والقناة، فهي تعمل في 9 محافظات، مشيرا إلى أنه بداية من الغد ستبدأ قرية في بورسعيد للعمل بالغاز الطبيعي لأول مرة، كما أن عدد عملاء محافظتي سوهاج وقنا يقدرون بـ500 ألف عميل.

وأشار إلى أن نصيب الشركة من خطة الدولة هي 20 % من إجمالي خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي، موضحا أنه تم دمج 3 شركات من خلالها، وهي تعد أحد أفرع خطة وزارة البترول لإصلاح هيكلة القطاع.

غازتك: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هو مشروع وعي للمواطنين

وقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة «غازتك» لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هو مشروع وعي للمواطنين، لأنه وقود آمن ونظيف ويقلل من استهلاك الوقود الملوث للبيئة، وتحسين المحركات، كما أنه يقلل الانبعاثات البيئية بنسبة 36 % خاصة أن مصر تتجه إلى مؤتمر المناخ خلال 2022.

وأوضح فرحات أن الشركة تساهم بنسبة 50 % من خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، كما أن الشركة تنشر هذه المحطات بشكل متسارع بمشاركة جميع شركات القطاع من شركات غاز وشركات تسويق البنزين والسولار، حيث تهدف لنشر مشروع تحويل السيارات في مصر بشكل سريع، مضيفًا أن قرارات تصحيح أسعار الوقود كان له دور كبير في زيادة معدلات التحويل لافتاً إلى أن الدولة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي خلال نهاية العام، تم تحويل منهم 60 ألف حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وشدد على أنه يتم حاليا نقل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصعب الوصول إليها ولم يصلها خطوط الغاز، من خلال محطات وسيارات متنقلة يتم نقل الغاز الطبيعي المضغوط من خلالها، حيث تم تجريبها في الوادي الجديد للمنازل، كما يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعي إلى الفنادق التي لم يصلها الغاز، وكذلك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في المناطق التي لا يوجد بها خطوط أو أماكن لإنشاء محطة أو على الطرق السريعة والرئيسية.

ومن جانبه قال المهندس حسانين محمد رئيس شركة «كارجاس» أن الشركة تعمل كأول شركة لتحويل السيارات في مصر، حيث يتوفر الغاز الطبيعي كوقود من الستينيات وتم العمل على استخدام في السيارات منذ عام 1995، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة عربية توصل الغاز الطبيعي للمنازل وتستخدمه كوقود للسيارات.