تردد قناة mix one.. متخصصة في عرض الأعمال الدرامية المترجمة

تعتبر قناة mix one إحدى القنوات المتخصصة التي تعرض محتوي متميز من الأعمال الدرامية المتنوعة المترجمة للغة العربية، بين أجنبي وتركي وهندي وأعمال أخرى من نوعيات الأكشن، ويجرى بثها بنظام «العرض الأول» وبجودة عالية ودون تشفير.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، تردد قناة mix one ، بالإضافة إلى باقي تردادت سلسلة قنوات Mix التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يذكر أن قناة MIX ONE، إحدى القنوات المصرية غير المشفرة والمتخصصة في عرض الأعمال الأجنبية في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتبث أعمالها على مدار 24 ساعة يوميًا، ومن بين هذه الأعمال: «الكلاسيك، الأكشن، الرعب، الفانتازيا، الكوميديا، الأنيميشن».

كما تحرص القناة على نشر الخريطة اليومية للأعمال الأجنبية التي تعرضها يوميًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لملايين من متابعيها.