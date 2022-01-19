تردد قناة MIX ONE الجديدة: تعرض أحدث الأعمال الهندية والأجنبية

أعلنت سلسلة قنوات Mix، والتي تعتبر حاليا من ضمن أهم القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، بجودة عالية ودون تشفير، عن إطلاق لقناة جديدة وستكون متخصصة بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية الحديثة، لذلك نقدم لكم تردد قناة Mix One.

تردد قناة MIX ONE

تردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

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وذكرت سلسلة قنوات Mix، إن القناة الجديدة هي الثالثة في المجموعة بعد قناة MIX الأجنبية الأولى، التى تبث أعمال اجنبية ما بين الحديثة والقديمة من نوعيات: أكشن، رعب، مغامرات، كلاسيك، كوميدي، رومانسي، فانتازيا، إنيميشن"، بالإضافة إلى قناة MIX ألوان، التي تعرض أعمال درامية مصر وعربية وهندية، وأفلام عربية مختلفة وبجودة عالية.

يذكر أن Mix، هي قناة مصرية، تبث من خلال قمر نايل سات، وذلك في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعمل 24 ساعة يوميا، وهي سلسلة قنوات غير مشفرة.

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وطالبت القناة، جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإعلامها بنوعية الأعمال الأجنبية من مسلسلات وأفلام التي يريدون مشاهدتها على القناة الجديدة. كما تعلن Mix يوميا عن جدول العرض اليومي للأفلام والمسلسلات الجديدة، ضمن خريطة القنوات الثلاثة.