بعد واقعة سائق طريق السويس.. عقوبات رادعة في القانون تنتظر المخالفين

بعد واقعة سائق طريق السويس، هناك عقوبات رادعة في القانون، تنتظرالمخالفين، إذ يواجه القانون المصري مثل تلك الحوادث، بعقوبات متعددة بحسب نتائج التحقيقات، بالنسبة لتعاطي المخدرات، وقيادة المركبات تحت تأثيرها، ما يعرض حياة الآخرين للخطر.

المستشار أحمد الكيلاني، المحامي أمام المحاكم الجنائية، بمحافظة السويس، أوضح لـ«الوطن»، أن القانون المصري يحتوي على مواده الرادعة لمثل هذه الجرائم، التي ارتكبها سائق طريق السويس، وتتضمن مواد وأحكام القانون، وأنه في حال الثبوت بالتحقيقات، أن الجاني فعلاً كان متعاطيا للمواد المخدرة، فتكون عقوبة تعاطي المخدرات في انتظاره، والمنصوص عليها في القانون.

عقوبة تعاطي المخدرات جناية

وتابع «الكيلاني»، أن تعاطي المخدرات جناية، تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، طبقا لنص مواد القانون الجنائي، وفقاً للمادة رقم 39 من قانون العقوبات، فيما تصل العقوبة المنصوص عليها في قانون المرور، بالنسبة لهذه الحالات، في المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وهي قيادة سيارة تحت تأثير مخدر، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، فتعد جنحة تصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر.

تغليظ العقوبة ضرورة للردع

طالب «الكيلاني»، بتغليظ العقوبة، على مثل تلك الجرائم، التي تعرض حياة الآخرين للخطر، فلولا التعاون بين المواطنين والشرطة والتمكن من إيقافه، لكانت هناك أضرار لا يعلم مداها إلا الله، بحسب قوله.