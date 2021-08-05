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محمود مسلم

ضابط من مصابي المواجهات الأمنية يحصل على دكتوراه في القانون الجنائي

كتب:

الوطن
03:29 م | الخميس 05 أغسطس 2021
الشحات

الشحات

حصل المقدم محمود محمد الشحات، الذي سبق وتعرّض للإصابة خلال فترة عمله بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء أداء واجبه الوطني، على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

وحازت فعاليات المناقشة العلمية التي جاءت بعنوان «التظاهر بين الإباحة والتجريم.. دراسة مقارنة»، ثراء علميا ملحوظا، لقوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة.

وتقدّم وزارة الداخلية الدعم لأبنائها من رجال الشرطة طوال الوقت، للحصول على مختلف الدرجات العلمية، بما يساهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتطويره، في إطار الإدراك والوعي بأهمية ودور العنصر البشري في المنظومة الأمنية، وتهيئة المناخ المناسب للطاقات البشرية للانطلاق وتحقيق الجودة والاتقان.

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