99 عاما على ذكرى ميلاد ثريا حلمي: رصيدها 300 مونولوج و70 عملا فنيا

99 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي، التي تعد إحدى أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وإحدى أيقونات المونولوج التي تربعت سنوات طويلة على عرش هذا الفن، ونافست نجومًا كبارًا طالما أبدعوا في هذا المجال، منهم محمود شكوكو وإسماعيل ياسين.

وفي ذكرى ميلاد ثريا حلمي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها من خلال السطور التالية:

أبرز المعلومات عن ثريا حلمي في ذكرى ميلادها

- من مواليد 26 سبتمبر عام 1923.

- ولدت ثريا حلمي لأسرة فنية، والدها يعمل متعهدًا للأفراح والحفلات.

- شقيقتها ليلى حلمي سبقتها بالعمل في مجال الفن من خلال الغناء في كازينو ببا عزالدين.

- رصيدها أكثر من 300 مونولوج.

- تستعرض قضايا مجتمعية من خلال ما تقدمه في فن المونولوج.

- من أبرز المونولوجات التي قدمتها «ياسيدي عيب، أما إنت جرئ والله، كاني وماني، إدي العيش لخبازه، عيب إعمل معروف، أشتاتًا أشتات».

- رصيدها الفني يزيد على 70 عملا.

- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها «لو كنت غني، اليتيمتين، السوق السوداء، صاحبة الملاليم، حكم القوي، حب في الظلام، كرامة زوجتي، زقاق المدق».

قدمت سلسلة أفلام مع إسماعيل ياسين

- ومن أبرز أفلامها مع إسماعيل ياسين «حلال عليك، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، بشرة خير، الهوا مالوش دوا، حظك هذا الأسبوع، كيلو 99، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة».

- آخر الأفلام التي شاركت بها فيلم «2 ضد القانون» عام 1992 بطولة عزت العلايلي، فيفي عبده، عبدالله فرغلي، تأليف حلمي شفيق، إخراج عادل صادق.

توفيت عام 1994

- وعلى خشبة المسرح شاركت في عدد من المسرحيات أبرزها «عفريت لكل مواطن، العفو يا هانم، بنسيون الأحلام، لوكاندة الفردوس».

- ومن الأعمال الدرامية التي قدمته مسلسل «حكايات هو وهى» عام 1985 بطولة سعاد حسني، أحمد زكي، للكاتبة سناء البيسي، سيناريو وحوار صلاح جاهين، إخراج يحيى العلمي.

- مع داية سبعينيات القرن الماضي اشتكت من عدم الاهتمام بفن المونولوج، وعدم وجود شعراء مثل أبو السعود الإبياري وبيرم التونسي وبديع خيري يتقنون كتابة كلمات هذا النوع من الفنون.

- توفيت يوم 9 أغسطس عام 1994.