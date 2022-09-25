«مدبولي»: توجيهات رئاسية بإنشاء مراسي دولية على مختلف سواحل الجمهورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططاً عاماً لإنشاء المراين والمراسي الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من جميع المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا الصدد، مجددا التأكيد على الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذه النوعية من السياحة، وإتاحة المزيد من التيسيرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وبما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع، تناول وزير النقل نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وما جرى من جهود للتعامل مع أي مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوافرة بالدولة المصرية وجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية.

إطلاق نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، والخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل «قطاع النقل البحري» إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، موضحًا أنه جرى إطلاق هذه النافذة مطلع سبتمبر الجاري، ويجري حاليا الترويج لها إعلاميا، وذلك في إطار إتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادي هذه السياحة.

كما استعرض وزير النقل مخططا لمواقع المراين الدولية القائمة والمقترحة على جميع سواحل الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري رضا إسماعيل أن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، تتيح لمالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل، وأن النافذة الرقمية تقوم بإرسال البيانات، والمستندات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة؛ وذلك تيسيرًا لمرتادي اليخوت الأجنبية واختصارًا للوقت.

تعزيز سياحة اليخوت

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع، استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت، مشيراً إلى أنه يوجد 3 مراين لليخوت على طول مجرى القناة بكل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس، موضحًا أن محاور تطوير تلك المراين اشتملت على ما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العبور، وتطوير مراسي اليخوت، إذ جرى رفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بمارينا الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم وتحسين تجربة العبور، مستعرضًا إحصائيات لسياحة اليخوت المارة بقناة السويس خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتطرق الفريق أسامة ربيع إلى جهود رفع كفاءة مارينا اليخوت الحالي بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التصور المستهدف من التطوير يسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمارينا من سعة 12 يختا إلى 60 يختا مستهدفا، وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض الفريق أسامة ربيع التصميمات الخاصة بإنشاء أول مارينا يخوت خضراء في مصر تعمل بالطاقة المتجددة على مساحة 25 ألف متر مربع، تتسع لنحو 65 يختاً، وما يتضمن ذلك من إقامة فندق ومنطقة تجارية، متناولا جهود إنشاء ممشى سياحي بطول 850م، وتنفيذ مرسى يخوت يتسع لـ 75 يختا بمدينة بورسعيد.