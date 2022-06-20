الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء.. تخصيص قطعة أرض لـ«البريد»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2041 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 159.44م2 الكائنة ناحية قرية ورورة ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها - محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمي، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها.

كما أصدر القرار رقم 2042 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 533.34م2 الكائنة ضمن حوض الزهار نمرة 8، ناحية قرية عرب العليقات - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة - محافظة القليوبية، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وأصدر القرار رقم 2043 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900.74م2، بما عليها من مبان ومنشآت، الكائنة بشارع المشتل - حى بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، لإقامة قصر ثقافة زنين عليها.

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