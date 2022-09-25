يوسف القعيد: الجماعة الإرهابية عملت على تهميش الثقافة خلال حكمها

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن نجيب محفوظ يُعد أول روائي عربي يحصل على نوبل في الوطن العربي، فضلًا عن أن هناك الكثير من المثقفين العرب كانوا يأتون إلى مصر لرؤية نجيب محفوظ أو مؤسسة الأهرام أو مشاهدة مسرحية، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تهميش الثقافة في العام الذي حكمت فيه الدولة المصرية.

الدور الثقافي المصري كان مؤثرًا في الوطن العربي

وأضاف «القعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، على شاشة «TeN»، الذي يقدمه عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي، أن الدور الثقافي المصري كان مؤثرًا في الوطن العربي، ولكن الزمن لا يستمر ولا يمكن التوقف عند مرحلة معينة، مشيرًا إلى أن الحدث الثقافي لم يكن يقل أهمية عن السياسي، وهناك قدر من التراجع في القوة الناعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، وهذا قد يرجع إلى انشغال مصر بالبناء بعد حكم الإخوان الذي شمل تهميش الثقافة.

تعدد الثقافات في مصر

وأوضح الكاتب، أنه يحلم أن تستعيد مصر دورها الثقافي مرة أخرى؛ فصناعة السينما العربية بدأت في مصر، وقدمت للعالم أفلامًا من أفضل الأفلام العالمية، مشيرًا إلى أن أهم 100 فيلم في العالم منها 10 مصرية أنتجت في الستينيات؛ فمصر لديها قوة ناعمة من خلال تعدد الثقافات الموجودة بمصر، ولكن المشكلة تكمن في كيفية استثمار القوة الناعمة.