القبض على 8 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على 8 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في البحث عن الآثار داخل منزل أحدهم بمركز جهينة، بعدما كشفتهم أصوات الحفر المتواصل الأمر الذي جعل الأهالي يقدمون محضرا ضدهم وجرى ضبطهم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز جهينة من الأهالي بقيام المدعو «عبد الفتاح ا م ه» 47 عاما عامل زراعي ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بحثاً عن الآثار.

ضبط المتهمين

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط المركز استهدفت منزل المذكور حيث تم ضبطه وكل من «باسم م ع ع» 28 سنة سائق و«عبد الفتاح م ع ع»، 35 سنة سائق، و«صلاح م ع ع»، 33 سنة، سائق، و«السيد م ع ع»، 24 سنة سائق و«أحمد ا ع م» 37 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و«حسن ع ح ع» 33 سنة عامل، ويقيمون جميعا بدائرة المركز و«محمود ا ع ع» 46 سنة عامل ويقيم بمحافظة الإسكندرية أثناء مشاركتهم بالتنقيب وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم التحفـظ على المضبوطات وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وتحرر محضرا بالواقعة.

وأوضح «علاء عمر» المحامي، لـ«الوطن» أن عقوبة التنقيب عن الآثار وفقا للقانون رقم 117 قد تصل للسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه.