وزارة الأوقاف: نُركب أجهزة عالية الجودة لمشروع الآذان الموحد «فيديو»

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّه في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله عزّ وجلّ يجرى تركيب أجهزة عالية الجودة لمشروع الآذان الموحد في القاهرة الكبرى، موضحا: «أعلنا مؤخرا عن ضم 111 مسجد ووصلنا الآن إلى 5 آلاف مسجد، ويتم اختيار المساجد الكبرى ذات الكثافة العالية».

غرفة تحكم لكل المساجد

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي: «هناك غرفة تحكم لكل هذه المساجد بحيث يكون دور عامل المسجد هو فتح الجهاز وقت الآذان، فيبث الآذان عبر هذه الأجهزة دون أن يتحكم في درجة الصوت بين العلو والانخفاض».

150 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «نستهدف كل مساجد الجمهورية، لكن على فترات، بدأنا بالقاهرة الكبرى، ثم سيبدأ التوسع في باقي محافظات الجمهورية، لدينا ما يقرب من 150 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية».

وأشار الدكتور هشام عبدالعزيز، إلى أن الهدف هو نقاء وجودة الصوت وأن يكون الآذان يبث في وقت واحد لجميع المنطقة، وفي المحافظات سيراعى فروق التوقيت، لكن نحرص على أن يسمع المواطنين صوتا واحدا نقيا عذبا حتى يستريحوا.