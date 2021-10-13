الأوقاف: الآذان الموحد سيراعي اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة أطلقت مشروع الأذان الموحد منذ عام 2019، والذي يعتمد على صوت موحد في وقت الأذان بالمحافظة الواحدة، بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات، موضحا أنّ الأذان سيطبق على كل المساجد والزوايا، لكن التطبيق بدأ في المساجد الكبرى.

الأذان سيعتمد على جهاز استقبال في المساجد

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «الأذان الموحد عبارة عن إشارة تُبث من غرفة تحكم على أعلى مستوى، حيث يفتحه المؤذن أو العامل في المسجد وينتظر حتى بدء شارة البث، وينطلق صوت الآذان من جميع المساجد في وقت واحد وبصوت واحد».

3538 مسجدا طبّق الآذان الموحد حتى الآن

وتابع رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف: «لدينا 3538 مسجدا بدأت تطبيق هذا النظام حتى الآن في محافظات القاهرة الكبرى، وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، جرى إضافة 426 مسجدا، وجار تعميم الأذان على جميع المساجد، حفاظا على الانضباط ومنع الصوت العالي».

وفي وقت سابق، اعتمدت وزارة الأوقاف الأذان الموحد بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، حيث جرى تطبيقه في عدد من المساجد طبقا لمشروع وزارة الأوقاف الذي أعلنت تفعيله في 426 مسجدا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليبلغ إجمالي المساجد التي شهدت تفعيل وحدات الأذان بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.