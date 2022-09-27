تفاصيل ترميم 4 أفلام قديمة نهاية العام الجاري.. أبرزها غرام في الكرنك

تتجه المهرجانات السينمائية، لترميم بعض الأفلام المصرية القديمة، والتي ارتبط بها الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري على حدّ ما، أبرزهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي.

تفاصيل الأفلام المُقرر ترميمها تمهيدًا لعرضها خلال الأسابيع المُقبلة

وأعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن ترميم اثنين من كلاسيكيات السينما، الأول فيلم «يوميات نائب في الأرياف»، للمخرج توفيق صالح، الذي تم إنتاجه عام 1969، والثاني فيلم «أغنية على الممر»، للمخرج علي عبدالخالق، الذي تم عرضه عام 1972.

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع خالد عبد الجليل

ويأتي ذلك بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، التي ستقوم بدورها من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة لعملية الترميم.

مهرجان البحر الأحمر يُرمم فيلم «خلي بالك من زوزو»

كما بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي، العمل على ترميم اثنين من كنوز السينما العربية «خلي بالك من زوزو» و«غرام في الكرنك»، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على إنتاجها، استكمالاً لمهمة الحفاظ على تاريخ وإرث السينما العربية من النسيان، حيث تجري عملية الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويرى القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي، أنّ «ترميم أفلام شكلت جزءاً من الموروث السينمائي العربي يستحق منا هذا الجهد، فضلاً عن كونها فرصة جديدة لإعادة إحيائها وتقديمها للجمهور».