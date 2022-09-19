حسين فهمي عن كود ملابس مهرجان القاهرة: يجب أن نظهر بشكل جيد أمام العالم

يبحث عدد من الجمهور عن كود ملابس مهرجان القاهرة بالدورة الـ44، والمُقرر في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، حيث وضع حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شروطا محددة من أجل ملابس الفنانين في الدور الجديدة حفاظاً على الشكل العام .

حسين فهمي يكشف شروط كود ملابس مهرجان القاهرة

وقرر الفنان حسين فهمي أن يوضح تلك الشروط من خلال فيديو سبق ونشره على صفحته الخاصة، مؤكداً أننا في مهرجان دولي والعالم بأكلمه يتابع، ويجب على الفنانين في مصر الالتزام بارتداء الملابس الرسمية حتى نظهر أمام العالم بشكل جيد .

من العيب استقبال الأجانب بمظهر دون المستوى

وأكد الفنان حسين فهمي أنه عندما تولى رئاسة المهرجان، وجد أن كل شخص يرتدي ما يريده دون الالتزام بالنظام المُتبع، وهذا يعكس صورة غير احترافية عن المهرجان، وهذا ما يسعي إليه الفنان حسين فهمي خلال الفترة الحالية.

وأشار الفنان حسين فهمي، إلى أنه من العيب استقبال الضيوف الأجانب، بمظهر دون المستوى، فيجب ارتداء بشكل جيد، للفنانين والفنانات، لاسيما أنه وجد جميع اللقاءات الصحفية والتلفزيونية تركز بشكل كبير على الملابس والفساتين والإكسسوارت .

وشدّد حسين فهمي، أن هذا الأمر لن يتكرر، ولن يتم التدخل في حديث مطول عن تصميم الفستان، خاصة أن المهرجان سينمائي فقط، ويجب التحدث بشكل موسع عن السينما والأعمال الفنية، والأفلام المشاركة في المهرجان من جميع الدول سواء بمصر وخارجها.