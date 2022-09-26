«المحامين» تناشد بسرعة سداد الاشتراك للمتأخرين تجنبا لشطب العضوية

أخطرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك من 2017 حتى 2019، الواردة أسمائهم في الكشوف المرفقة ضرورة التوجه للجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، تجنبًا لزوال عضويتهم بقوة القانون.

النقابة العامة للمحامين

يأتي ذلك تطبيقا لنص المادتين 169 و170 من قانون المحاماة، تنصان: «على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة ومن يتأخر عن سداد الاشتراك في الموعد لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة».

وتنص المادة 170: «يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون».

سرعة سداد الاشتراك للمتأخرين

وإذ سدد المحامي الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال 3 أشهر.

فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلاً بإجراءات جديدة ورسوم قيد مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.