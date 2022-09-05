نقيب المحامين الجديد: أسعى لاستعادة الرسالة السامية للمهنة.. وتوحيد الجهود ونبذ أي خلاف

وجَّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الجديد أول رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، فى اليوم الأول بعد إعلان فوزه فى الانتخابات التكميلية التى أجريت، أمس الأول، بعد منافسة 17 مرشحاً، وقال إن ترشحه لمقعد نقيب المحامين خلفاً للراحل رجائى عطية انعكاس لتطلعه إلى استكمال الطريق من أجل مستقبل أفضل.. وإلى نص الحوار:

لماذا ترشحتَ على منصب النقيب؟

- لم يكن قرار ترشحى لمقعد نقيب المحامين خلفاً للراحل العظيم النقيب رجائى عطية سوى انعكاس لتطلعى لاستكمال طريقٍ بدأناه من أجل مستقبل أفضل، يعيد لنقابتنا العريقة ورسالتنا السامية مكانتها التى تستحق.

وكيف تابعت العملية الانتخابية؟

- الانتخابات جاءت لتعبر عن رغبة المحامين الصادقة وقدرتهم الهائلة من كل الأجيال على إحداث التغيير المنشود داخل نقابة المحامين، والتى تجلت فى حضورهم ومشاركتهم وروح الحب والتعاون والمودة التى سادت بين كل الناخبين والمرشحين على السواء، فى نبل وإخلاص زميلات وزملاء عظام أنكروا ذواتهم عشقاً لنقابتهم ورسالة المحاماة.

وماذا عن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية؟

- الانتخابات أجريت تحت الإشراف القضائى وجاءت نزيهة وشفافة ولا تشوبها شائبة، وأتقدم بصادق الشكر وعظيم الامتنان لرئيس هيئة قضايا الدولة، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، على جهودهم وأعضاء هيئتهم المحترمة فى أعمال الإشراف على الانتخابات التى أداروها بأدق وأرقى موازين العدالة والنزاهة والشفافية.

وما الرسالة للجمعية العمومية؟

- أتوجه بعظيم الشكر وصادق الامتنان للزميلات والزملاء أعضاء الجمعية للمحامين، وأدعو الجميع، وقد انتهت الانتخابات فى منافسة نزيهة وشريفة بين الجميع، إلى أن نظل كما نحن دوماً صفاً واحداً، لتعود نقابة المحامين لكل المحامين، فوق أى مصالح ضيقة أو زعامات وطموحات شخصية، وأن يحصل كل محامٍ ومحامية على ما يستحق بكرامة وعزة، وأن نظل معتصمين برسالة المحاماة وقيمها، مستمدين منها وحدها ومن القانون كرامتنا ورفعتنا وتطلعنا نحو مستقبل أفضل.

عبدالحليم علام: سأمنح صلاحيات للنقابات الفرعية لسرعة إنجاز الخدمات النقابية خاصة مشروعى العلاج والمعاشات

ماذا ستفعل خلال الفترة المقبلة؟

- سأسعى لنبذ أى خلاف أو فرقة أو فتنة، وعدم الالتفاف حول مروِّجى الشائعات والأكاذيب واختلاق الأخبار، وسأكون حريصاً على توحيد كل الجهود. وسأركز على منح صلاحيات النقابات الفرعية، والبعد عن المركزية فى القرار، لسرعة إنجاز الخدمات النقابية، خاصة مشروعى العلاج والمعاشات للزملاء بالنقابات الفرعية.

بماذا وعدت المحامين خلال جولاتك؟

- التقيت بالعديد، فى لقاءات كاشفة وصريحة، وتناقشنا حول كل ما يخص أمور نقابتنا العريقة، وفى برنامجى الانتخابى لعلاج أوجه الخلل والقصور لإصلاح ما أورثه بعض السابقين.

كيف تلقيت تهنئة أسرة الراحل رجائى عطية بالفوز؟

- سعدت دوماً بكلامهم المنقول عن لسان الراحل النقيب الشهيد رجائى عطية الذى كان يقول: «عبدالحليم علام رجل موضوعى قاد جبهة الإصلاح النقابى دون غرض أو مقابل أو مصلحة ويستحق أن يكون نقيباً عاماً للمحامين».