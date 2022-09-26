«تيك توك» تنفي حظر التطبيق بمصر.. وتنظم يوما للتوعية بإرشادات السلامة للمستخدمين

نفى مصدر مسؤول بشركة تيك توك، حظر التطبيق في مصر، مؤكدا أنه لا يزال متاحًا في متاجر التطبيقات في مصر، وما يجري تداوله عن حظر التطبيق لا أساس له من الصحة.

زيادة الوعي بشأن إرشادات السلامة والأمان

وبحسب المصدر، فإن الشركة تطلق اليوم برنامج تيك توك tiktok cteator hub، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مشيرا إلى أن تيك توك نظمت يوما عائليا لزيادة الوعي بشأن إرشادات السلامة والأمان للمستخدمين، التي تتيح للآباء ربط حساب تيك توك الخاص بهم بحساب المراهقين للتحكم في بعض المميزات مثل إدارة وقت الشاشة ووضع تقييد المحتوى والحساب الخاص والتحكم في التعليق على مقاطع الفيديو والرسائل المباشرة وإدارة مميزات البحث.

وبحسب المصادر فإن الشركة طرحت خاصية الرسائل المباشرة التي تسمح للمستخدم تحديد متلقي الرسالة، التي تكون متاحة فقط للحسابات المسجلة بعمر 16 عامًا أو أكبر، وهي أيضا إحدى الميزات التي يمكن للوالد أو ولي الأمر تقييدها أو إيقاف تشغيلها باستخدام الاقتران العائلي.

وضع أنظمة ترشيحات

وتسعى الشركة إلى حماية تصفح المراهقين بشكل أكبر، إذ تطرح في الأشهر المقبلة وظائف جديدة لتوفير خيارات تصفية المحتوى للمنصة بأكملها حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالمزيد مما يحبون.

وتواصل تيك توك بناء وتحسين أنظمتها للمساهمة في التحديات طويلة الأمد التي تواجهها الصناعة، من حيث احتواء مجموعة متنوعة من الجماهير ووضع أنظمة ترشيحات، في الوقت نفسه، تقر المنصة أن ما تسعى جاهدة لتحقيقه معقد وقد ينتج عنه بعض الأخطاء، وتظل أولوية تيك توك الأولى هي إنشاء تجربة أكثر أمانًا وامتاعًا لمستخدميها.