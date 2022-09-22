ضبط شخص انتحل صفة ضابط على «تيك توك» لجذب الفتيات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، ونشره مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته لسلاح ناري «طبنجة».

ضبط المتهم

وتمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص المشار إليه، وجرى ضبطه، وتبين اضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتديا الملابس الأميرية باستخدام برنامج «فوتوشوب» وشرائه الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد، وكذا قيد حديدي من أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

جذب الفتيات

ونشر المتهم الصورة على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وتبين أن ذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.