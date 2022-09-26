بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «السلوم - مطروح»

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر انقلاب سيارة على طريق «السلوم - مطروح» بنطاق مدينة السلوم، وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلى موقع الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت الشرطة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى السلوم التخصصي جميع مصابي حادث طريق السلوم، وهم محمد إبراهيم بدر، 47 سنة، من كفر الشيخ، مصاب بكدمة بالرجل اليمنى، ومحمد طلعت محمد أبو المعاطي، 45 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات بالصدر، ومحمود الشامخ عبد العزيز، 80 سنة، من دولة ليبيا، مصاب بكسر في الضلع الأيمن وكسر في الضلع الأيسر، وأحمد عاصم أحمد فهمي، 40 سنة، من المنوفية، مصاب بكدمة في الساق اليمنى، وأيمن إبراهيم طه علي فياض، 35 سنة، من الدقهلية، مصاب بكدمات بالظهر، ومريم محمد جويدة، 37 سنة، من مطروح، مصابة بكدمات بالظهر، وهيبة صابر عبد الجيد، 52 سنة، من السلوم، مصاب بكسور بالضلوع الناحية اليمنى وجرح قطعي بالوجه.

ويكثف الفريق الطبي في مستشفى السلوم التخصصي جهوده لعلاج المصابين وإجراء الأشعة وعمل فحوصات طبية للحالات المحتاجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

المباحث تعاين موقع الحادث

وتجري مباحث قسم شرطة السلوم فحصا لموقع حادث سيارة طريق السلوم، للكشف عن ملابساته وأسباب وقوعه، وسؤال المصابين بالمستشفى ورفع تقرير لجهات التحقيق.