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مصرع 2 وإصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - السلوم»

كتب:

محمد بخات
11:18 ص | الخميس 29 يوليو 2021
حادث انقلاب سيارة

حادث انقلاب سيارة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.  

ونقلت الإسعاف ضحايا حادث طريق «مطروح - السلوم»، إلى مستشفى مطروح العام وهم: «شامخ بشير ناجي 35 سنة، جثة هامدة، من قرية الشولحي غرب مدينة مرسي مطروح، وجمال قاسم موافي، 31 سنة من الشولحي، جثة هامدة، ووصفي بشير ناجي عتمان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعادل جاب الله، مصاب مصاب بنزيف داخلي بالبطن، وسامي بشير ناجي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم»، وجرى وضع الجثتين في ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

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