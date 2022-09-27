أمل جديد لمرضى سرطان المخ.. عقار جديد يوقف نمو الأورام دون تدخل جراحي

يعد سرطان المخ أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية، وصعوبةً في العلاج، ويعاني المرضى المصابون بورم يسمى «الورم الدبقي»، وهو نوع سريع النمو من السرطان يصيب المخ والحبل الشوكي، من الآلام الشديدة، علاوة على انخفاض فرص الشفاء منه، وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، لا يتوفر حاليًا إلا عدد قليل من العلاجات طويلة الأمد، كما أن فرص نجاحها ليست كبيرة.

أمل حقيقي لمرضى سرطان المخ

وتوصل العلماء في كلية «كيك» للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا توصلوا إلى اكتشاف قد يوفر أملاً حقيقياً للمرضى، حيث وجد الفريق أن بعض البروتينات التي تتحكم في الساعة البيولوجية وتنظم إيقاعات الجسم الطبيعية كالاستيقاظ والنوم، يمكن أن يكون لها دور في نمو الورم الدبقي في المخ، وقد تفسر طريقة عمل هذه البروتينات أيضًا حالة الإعياء المستمر بعد الإصابة بالورم، وحدد الباحثون عقارًا جزيئيًا صغيرًا يسمى SHP656 يمكن استخدامه لاستهداف البروتينات وعلاج المرض.

الورم يقاوم العلاج

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور ستيف كاي، من فريق الباحثين في «كيك»: «في الغالبية العظمى من المرضى، يعود السرطان بعد العلاج مرة أخرى، كما أن المرض يقاوم العلاج الكيماوي، والإشعاعي».

ويعتقد البروفييسور «كاي» أن المرض يعود غالبًا بسبب الخلايا السرطانية التي تنتشر بسرعة عن طريق التحكم في آليات الساعة البيولوجية للجسم، ولكن استخدام عقار SHP656 يضع حدا لذلك.

العلاج الجراحي غير ممكن دون الإضرار بالمخ

وفقًا لـ«كاي»، يعد هذا الورم أحد أورام المخ من الدرجة الرابعة، وهو أحد أكثر أنواع أورام المخ شيوعًا، حيث يبدأ السرطان في الدماغ ولا ينتشر أبدًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومع ذلك فإن تعقيده يجعل من الصعب علاجه، ولا توجد أسباب معروفة له ما يجعل العلاج أكثر صعوبة، فخط العلاج الأول هو الجراحة لمحاولة استئصال الورم، ومع ذلك، من الصعب للغاية إزالة الورم دون الإضرار بأجزاء المخ السليمة، ويمكن أن يساعد العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي في وقف نمو خلايا الورم وانتشارها، ولكن رغم ذلك، فإن السرطان عادة ما يعاود الظهور.