عقوبات تصنيع أكياس بلاستيك مخالفة للمعايير.. غرامة تصل لـ500 ألف جنيه

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الضوابط والأحكام التي من شأنها الحفاظ على البيئة، وحماية صحة الإنسان بشكل عام، خاصة تصنيع الأكياس البلاستيك المخالفة للمعايير والتي يصل الغرامة فيها إلى 500 ألف جنيه.

قال صبري لبيب، الخبير القانوني، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات واحد من أفضل القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة.

ضوابط صناعة أكياس البلاستيك

وأضاف «لبيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من الأمور التي نظم القانون وجودها سواء عن طريق التصنيع أو الاستيراد أو التصدير، هي الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بهدف تنظيم المخلفات والحفاظ على البيئة، حتى إن القانون وضع عقوبات عند مخالفة أي حكم من أحكامه.

وأكد «لبيب»، أن البند (أ) من المادة 27 في قانون تنظيم إدارة تنظيم المخلفات، يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والشروط والمواصفات الفنية التي يحددها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

ولفت الخبير القانوني إلى تضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

غرامة صناعة أكياس بلاستيك مخالفة للمعايير

وأردف أن القانون وضع عقوبات رادعة لضمان تصنيع أو تصدير أو استيراد للأكياس المشار إليها، وفقا للشروط والضوابط التي نص عليها، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة والإنسان في ظل التغيرات المناخية التي تحدث على مستوى العالم، ونصت المادة (76) من قانون إدارة المخلفات على غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال مخالفة أحكام البند (أ) من المادة 27 من القانون.