رئيس «العامة للاستثمار» يكشف طرق مواجهة التحديات أمام المستثمرين

أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، العمل على حل التحديات التي تواجه المستثمرين، إيمانًا بأن أهم وسيلة لطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وقال الررئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ اللجنة الوزارية تكثف جهودها لفض منازعات الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها، مشيرًا إلى أنّ اللجنة نجحت في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019.

تسوية 111 نزاعًا

وأضاف أنّه خلال تلك الفترة تمّ تسوية 111 نزاعًا عن طريق الوساطة من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية شملت 19 محافظة، تضمّنت عقد لقاءات مع المستثمرين؛ لبحث كل التحديات التي تواجه المشروعات على أرض الواقع والتوصل إلى حلولٍ فعلية لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنّه يجرى تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار وأوصوله، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، برفع كفاءة العنصر البشري، إذ نفّذت الهيئة خلال العام المالي 2021/2022 105 برامج تدريبية، ومنحة دراسية، لـ900 موظفٍ وعاملٍ بالهيئة؛ لتنمية مهارات التعامل مع المستثمرين.

أكثر من 650 برنامجًا لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار

وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنّ الهيئة حرصت على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة بجميع مراحل مشروعاتهم، إذ نُفّذ أكثر من 650 برنامجًا منذ عام 2020 وحتى الآن، إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة؛ لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل، شباب المصريين الدارسين بالخارج وخريجي الجامعات لإعداداهم لدخول سوق العمل، إذ تم تدريب 1100 متدرب من ممثلي تلك الجهات وشباب الجامعات.