نائب «اتحاد المستثمرين للصعيد»: السيسي عمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية

قال المهندس محمود الشندويلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين للصعيد، ورئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الدولة تشهد اهتماماً كبيراً من قِبل القيادة السياسية لزيادة الاستثمارات، مشيراً، فى حواره لـ«الوطن»، إلى إمكانيات مصر من المقومات التى تجذب جميع المستثمرين فى مختلف القطاعات.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى الإجراءات الحالية التى تتخذها الدولة لزيادة استثماراتها الأجنبية والعربية؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل بشكل كبير خلال الفترة الماضية على زيادة استثمارات الدولة خلال الفترة الماضية وجذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة من خلال الكثير من اللقاءات مع الدول الصديقة، إلى جانب هذا جرى تحسين الكثير من الأوضاع خلال الفترة الماضية وتطوير البنية التحتية والطرق وتنظيم مؤتمرات اقتصادية فعّالة، مما يُعد بداية جيدة جداً لتحسين الوضع الاستثمارى فى الدولة، بعد سنوات طويلة عانت منها فيها البلد من ثورات وإرهاب وغيرها من الصدمات التى تعمل حالياً على التعافى منها.

هل الموارد المصرية تعتبر عنصراً جاذباً للاستثمارات؟

- بالتأكيد، فالدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات التى تجذب جميع المستثمرين فى مختلف القطاعات، بداية من البترول والغاز الطبيعى والمواد الخام الأساسية التى يحتاج إليها الكثير من الدول فى الخارج للتصنيع، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها، ولذلك فإن فتح مصانع واستثمارات لاستغلال مثل هذه المواد للتصنيع محلياً سيكون أفضل بكثير وأقل تكلفة على الشركات المستثمرة من نقل المواد الخام إليها لتصنيعها.

يجب سن قوانين جديدة يشعر من خلالها المستثمر بالأمان تجاه الدولة

بصفتك رئيساً لجمعية مستثمرين كيف ينظر المستثمرون إلى مصر؟

- ينظر إلى مصر من خلال مواردها ومكانتها الاقتصادية والاستراتيجية وموقعها المتميز، خاصة أنها دولة محورية بين ثلاث قارات، وتربطها علاقات وثيقة مع الكثير من الدول، مما يوفر للمستثمرين الأجانب والدول الأخرى طرقاً أفضل لنقل الكثير من البضائع والمنتجات والصناعات، خاصة الصناعات التى لا يمكن تصنيعها لديهم، إلى مصر. كما أن قناة السويس الجديدة أسهمت بشكل كبير فى جعل مصر من أفضل الأماكن التى يمكن الاستثمار بها لسهولة وتأمين نقل الصناعات والمنتجات والبضائع، فلن تكون هناك أزمة عند نقل المواد المصنّعة منها وإليها.

وما الذى تحتاجه الدولة فى الوقت الحالى لزيادة استثماراتها؟

- هناك بعض النقاط الصغيرة التى يجب العمل على حلها لزيادة استثمارات مصر الأجنبية والعربية فى الوقت الحالى، والتى تعتبر جميعها خطوات يمكن العمل عليها من خلال التركيز على الملف بشكل أكبر من خلال القائمين عليه، ويجب سن قوانين جديدة ليشعر من خلالها المستثمر بالأمان تجاه الدولة والعمل بها، وكذلك زيادة التقارير والإعلانات والمؤتمرات العالمية ومشاركة مصر بها لتوضيح ما وصلت إليه الدولة فى مجالات الصناعة والاستثمار، وإعلان الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وهو ما سيكون عنصر جذب للكثير من الاستثمارات، وهو ما حدث بالفعل فى قطاع التعدين المصرى عندما وضعت قوانين ولوائح جديدة ومشاركة الدولة فى المؤتمرات العالمية، مما أسهم بشكل كبير فى إعلام المستثمرين بالتقدم الذى وصل إليه القطاع وجذب استثمارات كثيرة من الخارج.

محمود الشندويلى: يجب تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية

وما القوانين والنقاط التى يجب العمل عليها فى الوقت الحالى لزيادة الاستثمارات؟

- يجب العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بإنهاء العقود والقضاء على البيروقراطية فى العقود والمتطلبات الكثيرة لإنهاء الأوراق وتقليل المدة الزمنية لذلك، وكذلك يفضّل العمل على فكرة الشباك الواحد لإنهاء جميع الإجراءات دون الحاجة إلى شعور المستثمر بصعوبة الإجراءات وحدوث نفور من هذه الصعوبات، وأن تكون هناك حوافز لإعطاء المستثمرين دفعة للعمل بشكل أكبر.

ما الصناعات التى تحتاج إلى زيادة الاستثمارات بها؟

- تحتاج الدولة إلى زيادة استثماراتها فى الكثير من الصناعات فى الوقت الحالى، مثل صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بشكل عام، فيجب زيادة الاستثمارات العاملة عليها، خاصة أنها قطاع مهم ويتوافر لدينا الكثير من المواد الخام التى يمكن استخدامها، وتوفير المواد الخام البلاستيكية، وهو ما سيوفر الكثير من احتياجات الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب.

وما المناطق الأكثر طلباً للاستثمار؟

- محافظات الصعيد من أكثر المناطق التى يفضّل أن توجه الكثير من الاستثمارات إليها لزيادة تنميتها وتوفير فرص عمل، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية كبيرة ومتطورة، وكذلك تمتلك الكثير من المقومات كالأيدى العاملة الرخيصة والكفاءات البشرية والموارد الرئيسية للصناعات، وطرق ممهدة وخدمات كثيرة، خاصة فى الوقت الحالى، فى ظل اهتمام الرئيس «السيسى» بالصعيد والمدن الصغيرة وتنميتها.

مشكلات الصناعة

تعثُّر المصانع والمستثمرين وتوقف العمل من أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، خاصة أن هناك الكثير من الأسباب لتعثر هذه المصانع، منها مشكلات فى التمويل وخلافات الشركاء ونُدرة العمالة الفنية والتسويق، لذلك يجب النزول إلى أرض الواقع لحل هذه المشكلات، وتفعيل جميع المناطق الصناعية، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، الذى يمثل أزمة ومشكلات كبيرة للمصنعين.