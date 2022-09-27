السجن المشدد لـ5 متهمين بسرقة سيارة محملة بالأسمدة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشخاص آخرين بتهمة سرقة سيارة محملة بالأسمدة.

وجاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وبعضوية كل من المستشار عبدالفتاح محمد العكاوي، والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، في القضية التي حملت رقم 14 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثاني.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ببلاغ بسرقة سيارة محملة بكميات من الأسمدة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات قسم شرطة المنتزه ثان، أنه أثناء سير المجني عليه «م.ج.ا» سائق سيارة للنقل الثقيل متوجهًا لعمله بالطريق العام، طلب منه أحد الاشخاص ويدعى «م.م.ش» المتهم الأول توصيله، ثم فوجئ بباقي المتهمين وهم كل من: «ج.ح.ا» و «ر.م.ر» و «أ.م.ر» و «م .ه.ع»، يصعدون السيارة وبحوزتهم أسلحة بيضاء أشهروها في وجهه، ثم تم تقييد يديه وعصب عينيه وسرقة الأسمدة.

ضبط المتهمين

وتم الاستيلاء على السيارة والأسمدة المملوكة لشركة الأسمدة والهاتف المحمول ومبلغ مالي.

وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.