سرقة فيلا رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.. والمباحث تكثف جهودها لضبط المتهمين

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا المستشار محمد شعيب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل واقعة سرقة الفيلا

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشار محمد شعيب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يفيد سرقة الفيلا الخاصة به.

وبحسب البلاغ، سرق مجهولون محتويات الفيلا الكائنة بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر غربي الاسكندرية، وتتضمن أثاث واجهزة كهربائية ومتعلقات خاصة برئيس المحكمة.

معاينة فيلا رئيس المحكمة

تحرر المحضر رقم 11720 لسنة 2022 جنح أول العامرية بالواقعة، ووجه مدير أمن الإسكندرية بسرعة ضبط الجناة والمسروقات.

وأجرت الجهات المعنية معاينة للفيلا، وتم التحفظ على البصمات الموجودة على محتوياتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.