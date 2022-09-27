ضبط 8 تجار مخدرات بالقاهرة والإسماعيلية.. غسلوا 25 مليون جنيه في عقارات وبنوك

ألقت قوات الأمن في وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي لغسل أموال تقدر بنحو 25 مليون جنيه، ناتجة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أحد المتهمين يحمل جنسية عربية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، ولـ6 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

طرق المتهمين الاحتيالية لغسيل أموال المخدرات

كما حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).