المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار وتعاطيه المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادي هائل، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري، بدائرة مركز البلينا شمال سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو «ج . ع»، 27 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتانين» بقصد الاتجار والتعاطي، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

معاقبة شقيقين بالسجن المؤبد

وفي سياق آخر، كان قد قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد لاتهامهما بإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف، في ناحية مركز المراغة.