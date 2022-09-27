«متحف الحضارة»: استمرار احتفالات فك رموز حجر رشيد حتى نهاية أكتوبر المقبل

قالت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، إن المتحف استقبل اليوم حتى الثانية ظهرا ما يقرب من 5 آلاف زائر، وهناك إقبال كبير وشغف من الأسر المصرية لمعرفة تاريخ الآثار المصرية، مضيفة: «يأتينا زوار من كل المحافظات، وعدد كبير من طلاب سيناء يأتون عبر رحلات مدرسية، وفي أيام المدارس تزيد الرحلات ونقدم لهم الأنشطة الأثرية المتنوعة»، مشيرة إلى استمرار احتفالات فك رموز حجر رشيد حتى نهاية أكتوبر المقبل.

إقبال الأسر المصرية على مشاهدة الآثار

وأوضحت «فكري» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبد العزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أن إقبال الأسر المصرية على مشاهدة الآثار المصرية زاد بشكل كبير بعد حفل نقل المومياوات الملكية الأخير، لافتة إلى أنه خلال شهرين يجري إطلاق نشاط جديد للتربية المتحفية.

استمرار احتفالات فك رموز حجر حتى 30 أكتوبر

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، إلى أن الاحتفال بفك رموز حجر رشيد مستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، بالإضافة لتقديم أنشطة تفاعلية مع الزوار وخاصة الأطفال، ومحاضرات توعوية يقدمها خبراء الآثار للزوار من أجل رفع الوعي العام وزيادة المعرفة بالحضارة المصرية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.