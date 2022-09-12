متحف الحضارة يهدي كتيبا تذكاريا لرئيس «الدستورية العليا»

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، حيث قدّم الدكتور غنيم، هدية تذكارية للمستشار بولس فهمي، عبارة عن كتيب المتحف، والكتالوج الخاص بالمومياوات.

زيارة وفد المحكمة الدستورية العليا لمتحف الحضارة

وبدأ غنيم اللقاء بالترحيب بالضيوف، وتعريفهم بالمتحف ونشأته وأنشطته وفعالياته المختلفة، ودوره كصرح حضاري وثقافي، كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف.

شرح للمعروضات الأثرية والتراثية

وقدّم سيد أبوالفضل، المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، شرحا لأهم المعروضات الأثرية والتراثية، التي تحكي قصة إبداع الشخصية المصرية عبر العصور وحضاراته من قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر.

واختتم الضيوف الزيارة، بمشاهدة بانوراما المتحف المطلة على بحيرة عين الصيرة، كما أعربوا عن سعادتهم، بما شاهدوه من كنوز المتحف، موجّهين الشكر والتقدير لإدارة المتحف، على ما يبذلونه من جهد لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافي وحضاري وتعليمي.