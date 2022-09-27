فوز فيلم «العرس في برلين» بمنحة خدمات تسويقية بمهرجان طرابلس

فاز مشروع الفيلم القصير «العُرس في برلين» للمخرجة فرح أبو خروب، بجائزة MAD Solutions التي تقدمها منصة تمويل مشاريع الأفلام القصيرة التي أطلقها مهرجان طرابلس للأفلام لأول مرة في دورته التاسعة، والجائزة هي منحة خدمات تسويقية بقيمة 2000 دولار أميركي.

تفاصيل مهرجان طرابلس

وتنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان طرابلس للأفلام خلال الفترة من 22 وحتى 29 سبتمبر الجاري، وتقام في أماكن متفرقة من مدينة طرابلس بلبنان، وجرى اختيار 5 أفلام للفوز بجوائز منصة تمويل مشاريع الأفلام القصيرة بين 46 فيلما تقدموا للمشاركة.

تفاصيل فيلم العُرس

فيلم العُرس في برلين من تأليف وإخراج فرح أبو خروب، ويشارك في بطولته كامل الباشا ومريم الباشا وعلا طبري وصلاح أبو نعمة، ويعكس الفيلم تعقيدات الزواج في العالم العربي، وهو عن حفل زفاف، إذ تواجه العروس بيسان اختيارًا مصيريًا «أين تجد هويتها.. في مكان ولادتها مع عائلتها أم المكان الذي تعيش به؟».

معلومات عن فرح أبو خروب

فرح أبو خروب مخرجة فلسطينية ولدت ونشأت في لبنان، وحصلت على العديد من الجوائز، ولها خمسة أفلام قصيرة، وتهتم بتسليط الضوء على المواضيع المتعلقة بالهوية، وجرى تقديم فرح في مهرجان كان 2020 ضمن فعالية producers under spotlight وتخرجت في ورشة راوي لتطوير السيناريو بمعهد صندانس، وأكاديمية ييه هافا بالتشيك، وورشة الأفلام القصيرة بمعهد ميدبوينت.