استكمال محاكمة 7 متهمين في «خلية مصر الجديدة».. انضموا لجماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة».

تأجيل محاكمة المتهمين لليوم

وأجلت هيئة المحكمة، في 29 أغسطس الماضي، محاكمة المتهمين في قضية خلية مصر الجديدة إلى جلسة اليوم الأربعاء للاطلاع، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أمين وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الإضرار بمصالح البلاد القومية

وخلال تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وبعد الانتهاء من التحقيق، تم توجيه عدة تهم إليهم وكان من بينها، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والانضمام لـ جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

الإضرار بالوحدة الوطنية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضا، تهمة قيامهم بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.